Mauritanie: une Coordination des associations culturelle pour l’officialisation des langues nationales

La Coordination des associations culturelles pulaar, soninké et wolof (ARPRIM, APCLS et APROLAWO) en Mauritanie, plaide en faveur de l’officialisation et de l’introduction dans le système éducatif, des langues nationales peul, soninké et wolof, dans une déclaration rendue publique lundi.