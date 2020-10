Mauritanie: un projet de loi contre les violences faites aux femmes toujours bloqué, alors que ces crimes augmentent

La nouvelle législation réprimant toutes les formes de violence faites aux femmes et aux jeunes filles, ne cesse de faire des allers et retours entre le gouvernement et la représentation nationale en Mauritanie depuis trois ans, dans le contexte de la recrudescence de ces crimes. Un vrai ping-pong.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck