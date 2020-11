Mauritanie-Sénégal: les travaux du pont de Rosso démarrent en décembre avec le chinois Poly Changda

Un pont reliera la Mauritanie et le Sénégal à partir de 2023.

Le chinois Poly Changda a remporté le contrat de construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. L'ouvrage, une fois construit, stimulera les échanges entre le Sénégal et la Mauritanie et au-delà entre l’Afrique de l'Ouest et l’Afrique du Nord.

Par Moussa Diop