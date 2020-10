Mauritanie: arrestations après une manifestation contre une décharge

La décharge de «Tiviritt», une localité située à 25 kilomètres à la sortie Est de Nouakchott, est une véritable équation environnementale et écologique, qui irrite de plus en plus les populations de cette partie lointaine de la capitale mauritanienne.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck