Marrakech: le plaidoyer de l’ex-président nigérian Olusegun Obasanjo pour une transformation dans le Sud de l’Atlantique

Dans un monde de plus en plus interconnecté, la nécessité d’une coopération renforcée entre les pays du Sud de l’Atlantique devient une évidence. L’ex-président nigérian Olusegun Obasanjo a mis en lumière cette réalité en proposant la création d’une organisation de coopération réunissant l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique.

Dans une déclaration à la presse, M. Obasanjo a souligné l’importance de cette initiative, suggérant que le Maroc et le Brésil prennent la tête de ce mouvement respectivement pour l’Afrique et l’Amérique latine. «Cette proposition vise non seulement à renforcer les liens économiques et commerciaux, mais aussi à répondre aux défis actuels et historiques», a-t-il expliqué.

L’ancien chef d’État a également évoqué la nécessité d’un nouveau pacte et d’une transformation dans le Sud de l’Atlantique pour faire face aux défis actuels. «Malgré les progrès réalisés, la collaboration n’a pas été suffisante pour contrer les impacts du colonialisme. La coopération et l’unité sont essentielles pour atteindre l’équité et apporter des contributions positives à la communauté mondiale», a-t-il relevé.

M. Obasanjo a par ailleurs souligné l’importance du commerce et des transactions économiques dans ce contexte, voyant dans cette initiative une opportunité d’avancer vers une intégration et une interaction Sud-Sud plus poussées.

«Dans un monde de plus en plus interconnecté, le commerce international est devenu un pilier fondamental de la prospérité des nations. Dans le contexte de l’intégration Sud-Sud, il devient impératif d’explorer comment renforcer ces échanges économiques entre les pays», a-t-il conclu.