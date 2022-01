Maroc-Gabon: ce match nul inespéré qui fait des heureux à Libreville

A l'issue d'une rencontre animée, le Maroc et le Gabon se sont séparés sur un match nul (2-2). Si les Marocains terminent en tête du Groupe C, le Gabon, lui, valide sa participation aux huitièmes de finale de la CAN. Les supporters des Panthères n'en demandaient pas tant.

