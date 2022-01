Mali-Union européenne: les 27 vont poursuivre leur engagement militaire, mais…

© Copyright : DR

Les ministres européens de la Défense réunis ce jeudi 13 janvier à Brest, en France, ont, tout en soutenant les sanctions prises par la CEDEAO, décidé de poursuivre leur engagement militaire au Mali et au Sahel. Toutefois, du côté de Bamako, on ne semble plus compter sur les forces européennes.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Kofi Gabriel