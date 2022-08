Mali: 49 militaires ivoiriens accusés d'être des «mercenaires» inculpés et écroués

Les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako et accusés par les militaires au pouvoir au Mali d’être des «mercenaires», ce que nie Abidjan, ont été inculpés pour «tentative d'atteinte à la sûreté de l’Etat» et écroués.