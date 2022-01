L'Unicef et le gouvernement gabonais unis contre l'apatridie

Le Gabon et l'Unicef ont lancé une campagne d'identification des personnes dépourvues des papiers d'actes de naissance. Celle-ci s'achève le 26 janvier courant et vise à résoudre le problème de nombreux enfants sans existence légale et qui, du coup, ne peuvent être scolarisés.