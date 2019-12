Libye: voici le message subliminal de Macron et Sissi à Erdogan

Les présidents français Emmanuel Macron et égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont évoqué par téléphone “les risques d’une escalade militaire” en Libye, appelant “l’ensemble des acteurs internationaux et libyens (…) à la plus grande retenue”, a annoncé lundi la présidence française.