Libye: le maréchal Haftar fait redémarrer la production pétrolière

Des groupes fidèles à l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, ont annoncé la levée du blocus imposé sur les champs et terminaux pétroliers depuis des mois, et la reprise des exportations et de la production de brut, selon un responsable militaire pro-Haftar.