Libye: le blocus imposé par Haftar asphyxie financièrement le pays

La Libye fera face à une crise financière et un déficit budgétaire en 2020 à cause des blocages des terminaux et des champs pétroliers par les groupes fidèles au maréchal Khalifa Haftar, a fait savoir samedi le chef du gouvernement reconnu par la communauté internationale, Fayez al-Serraj.

Par Le360 Afrique avec agences