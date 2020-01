Libye: Haftar triomphant à Syrte, l'ONU impuissante et l'Union africaine absente

© Copyright : DR

Le maréchal Khalifa Haftar vient de remporter une importante victoire militaire. Pourtant, il n'est pas totalement à l'abri d'un revers dans ce contexte libyen qui tend à se complexifier. Les Nations unies et l'Union africaine son de plus en plus en marge du conflit.

Lire la suite de l'article sur: le360Afrique.com

Par Mar bassine