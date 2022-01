Les journalistes sportifs guinéens invitent le Syli à la prudence face au Zimbabwe

S’il est vrai que le Syli de Guinée a l'habitude de remporter ses matchs face au Zimbabwe, nombre d'observateurs guinéens, et plus particulièrement les journalistes sportifs appellent Kaba Diawara et ses poulains à la vigilance. Rien n'est encore acquis.

Par Mar bassine