Le gouvernement australien s'est dit mardi "fortement préoccupé" par l'escalade des tensions au Moyen-Orient après un vote du Parlement irakien réclamant l’expulsion des troupes américaines du pays, encore sous le choc de l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani.

"L'Australie reste ferme dans ses efforts visant à lutter contre Daech et son réseau de soutien dans la région, qui constituent une menace majeure pour la sécurité régionale et mondiale", a souligné la ministre australienne de la Défense, Linda Reynolds, dans une déclaration à la presse.

Faisant savoir que le gouvernement suit "de très près" la situation en Irak et dans la région et appelle les parties à faire preuve de retenue et à éviter l'escalade, Mme Reynolds a indiqué que Canberra soutient "la stabilité et l'unité" de l'Irak.

La ministre de la Défense a, par ailleurs, relevé que "la sécurité des Australiens en Irak et dans toute la région, y compris le personnel de notre ambassade et les militaires, restent notre priorité absolue".

L'Australie compte environ 350 soldats en Irak dans le cadre de l'opération OKRA, la participation des forces de défense australiennes à la lutte contre Daech en Irak et en Syrie. Environ 2.000 autres soldats sont déployés dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

L'ambassade australienne à Bagdad a été fermée samedi après la mort dans un raid américain vendredi en Irak du général Soleimani, ce qui a fait redouter une flambée de la violence.