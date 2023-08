Israël: marée humaine contre la réforme judiciaire avant un vote décisif

Des milliers de manifestants se sont rassemblés, samedi 12 août 2023, dans les rues de Tel-Aviv et d'autres villes en Israël pour la 32ème semaine consécutive de protestation.

L’annonce en janvier du projet, porté par la coalition du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui comprend des partis d’extrême droite et juifs ultra-orthodoxes, a déclenché l’un des plus grands mouvements de contestation de l’histoire du pays, qui mobilise chaque semaine des dizaines de milliers de manifestants.

Selon le gouvernement, la réforme vise entre autres à rééquilibrer les pouvoirs, en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l’exécutif juge politisée, au profit du Parlement. Mais ses détracteurs estiment qu’elle risque d’ouvrir la voie à une dérive antilibérale ou autoritaire.

«Démocratie, Démocratie!», ont scandé les manifestants se dirigeant vers la rue Kaplan à Tel-Aviv. «Nous n’abandonnerons pas tant que la situation ne se sera pas améliorée. Descendez de votre balcon, le pays s’effondre», ont-ils encore crié.

♨️Israël 🇮🇱: Une nouvelle vague de manifestations de masse contre la réforme judiciaire a eu lieu en Israël. Des dizaines de milliers d'habitants sont descendus dans la rue pour protester contre la politique du gouvernement dirigé par le premier ministre Benyamin Netanyahou. pic.twitter.com/7v134NOR2d — NOAH JEAN JACQUES (@noahjeanj) August 6, 2023

Israël déchiré

«Malgré des mois de manifestations, les choses ne se passent pas comme nous le souhaitions, car une partie importante de la réforme du système judiciaire a été adoptée au parlement il y a quelques semaines», a déclaré à l’AFP un manifestant, Ben Peleg.

«Mais si nous continuons à faire pression dans les rues, il est possible que nous puissions encore arrêter ces changements», espère ce médecin de 47 ans.

Une première clause du projet, limitant la possibilité pour la Cour suprême d’invalider une décision du gouvernement, a été adoptée par le parlement.

Dans les pays normaux, la justice voit de jour comme de nuit.



La Cour suprême d'#Israël a gelé la mise en œuvre d'une partie de la réforme judiciaire de #Netanyahu qui a déclenché des manifestations.#Kebetu pic.twitter.com/rnqkw3b06b — Couly Casse (@LimitAfrica) August 6, 2023

Le processus législatif est actuellement en suspens en raison des vacances d’été du parlement, M. Netanyahu s’étant engagé à être ouvert aux négociations sur les étapes futures.

Les manifestations ont été soutenues par des opposants politiques, des groupes laïques et religieux, des cols bleus et des travailleurs du secteur technologique, des militants pacifistes et des réservistes militaires.

Ces mois de manifestations, dont certaines en soutien au gouvernement, ont fait craindre une aggravation des fractures au sein de la société israélienne.

- Interview @netanyahu -



Beaucoup de Français et tout particulièrement d’Israel, mais aussi de nombreux collègues parlementaires, m’interrogent ces derniers jours sur la réforme judiciaire en Israël et les manifestations qui ont découlé.



Face à la complexité du dossier, et de… pic.twitter.com/VrKyNAH3Qr — Meyer Habib (@Meyer_Habib) August 7, 2023

«Israël est déchiré et nous avons l’impression d’être au bord d’une guerre civile», a ajouté M. Peleg. «Lorsque nous sortons dans la rue pour protester, nous avons peur de ceux qui soutiennent le gouvernement (...) Ce gouvernement doit être renversé».

D’autres rassemblements ont également eu lieu samedi dans le nord du pays, notamment à Haïfa, Netanya et Herzliya.

Pour Yaël Katz-Levy, 58 ans, il est important de faire pression sur le gouvernement, «sinon ils feraient n’importe quoi».

Selon elle, la réforme va «démolir la Cour suprême et le système judiciaire», en plus de porter atteinte aux droits des citoyens.