Hécatombe routière: après l’émotion, les Sénégalais désignent les responsables

Des véhicules de plus de 30 ans continuent de servir pour le transport des voyageurs au Sénégal.

VidéoL’émotion passée, les Sénégalais analysent froidement les causes de l’accident qui a fait, dimanche dernier, officiellement 39 morts et plus de 80 blessés.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé