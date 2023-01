Guinée: une application pour lutter contre la déperdition scolaire

© Copyright : le360 Afrique/Souaré

VidéoAfin de lutter contre la déperdition scolaire qui touche de plus en plus d’élèves en Guinée, Mohamed Souaré a mis en place l’application Smart School. Cette dernière permet de s’assurer de la sécurité et d’être informé sur tous les mouvements des élèves.