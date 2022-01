Guinée: l'opinion publique contre les sanctions imposées par la Cédéao au Mali

L'opinion publique guinéenne est majoritairement contre les sanctions imposées par les pays de la Cédéao au Mali, notamment concernant la fermeture des frontières et le blocage des comptes de l'Etat et des entreprises maliennes auprès des banques commerciales et centrales des pays membres.