Guinée: il quitte le confort de la capitale pour devenir fermier

© Copyright : le360 Afrique/Souaré

De plus en plus de jeunes Guinéens quittent les centres-villes et s'installent en périphérie pour y mener leurs activités. Rencontre avec un jeune fermier, novice, qui a décidé de tenter l'aventure dans le domaine des poules et des œufs.