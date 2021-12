Gambie: le président sortant Adama Barrow largement réélu

Le président sortant, Adama Barrow, vient d'être réélu, et devance très largement son principal rival et vétéran de la politique gambienne Ousainou Darboe. Pour son second mandat, il aura comme principal défi de relever l’économie gambienne, durement affectée par la pandémie du Covid-19.

Par Kofi Gabriel