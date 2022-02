Gabon: Sylvie et Clean, ces jeunes filles passionnées de robotique qui rêvent de la Nasa

C'est décidé, en matière de science et technologie, les jeunes filles du Gabon ont décidé de prendre leur destin en main. Longtemps laissées à la traîne, elles sont de plus en plus nombreuses à embrasser les matières scientifiques et à faire autant, sinon mieux, que les garçons.