Gabon: l'ONG Réel au chevet des populations vivant dans des habitats précaires

Loger plus dignement les plus pauvres, tel est le combat que poursuit l'ONG Réel. Déjà un an d’actions sociales menées sur le terrain. Et l'aventure philanthropique de ce groupe de bénévoles se poursuit pour le plus grand bonheur de nombreuses familles libérées de l'habitat précaire.