Gabon: les leaders syndicaux menacent de paralyser le pays durant 3 jours

© Copyright : DR

Les syndicats gabonais annoncent une grève générale du 23 au 27 janvier prochains et entendent ainsi dénoncer la révision du Code du travail. Si le gouvernement parle d’un code "moderne et flexible", les leaders syndicaux, eux, y voient un code "capitaliste et esclavagiste".

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Kofi Gabriel