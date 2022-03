Gabon: le célèbre maître de cérémonie, Charly Tchatch, se découvre une fibre d'entrepreneur

Avec une idée simple et une capacité à prendre des initiatives, il est possible de créer son entreprise pratiquement à partir de rien. C'est ce que le célèbre maître de cérémonie gabonais, Charly Tchatch, a essayé de démontrer en louant des parapluies et des chaises dans des abribus. Et ça marche.