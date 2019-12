© Copyright : DR

Elizabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire du gouvernement d’Edouard Philippe, est à Marrakech depuis lundi dernier. Un déplacement express, pour fêter Noël, que son cabinet a jugé utile, en pleine grogne contre la réforme des retraites, de justifier.

La présence à Marrakech de la ministre française de la Transition écologique et solidaire avait été révélée par le quotidien Le Parisien, et confirmée ce mercredi 25 décembre par son cabinet, à Paris.

Un séjour marocain qu’un député des Républicains, parti de l’opposition, a trouvé «un peu choquant», alors même que les Français subissent, en ces fêtes de Noël, les affres d’une grève très suivie dans les transports en commun, du fait de la réforme des pensions de retraite.

Elizabeth Borne s’est envolée pour le Maroc, quand les consignes relayées par Matignon, sur instructions du président français Emmanuel Macron, étaient très claires: il faut que les membres de l’équipe gouvernementale dans leur ensemble soient mobilisés sur le terrain, et dans les médias.

Et le cabinet de la ministre de justifier ces quelques 3.000 kilomètres de distance qui la séparent de Paris: «il n'y a pas de règle kilométrique ou d’interdiction de sortie du territoire pour les ministres, l’important est qu’elle [Elizabeth Borne] est totalement joignable et mobilisable, en lien permanent avec son cabinet et ses secrétaires, et qu’elle peut être de retour à Paris en quelques heures. Le reste relève de sa vie privée".

Elizabeth Borne se trouve donc au Maroc, le temps de «quelques jours en famille», pour y fêter Noël…Un aller-retour express, en avion, pour la ministre française de la Transition écologique et solidaire. Qu'elle et les siens soient bien entendu les bienvenus, tradition marocaine d'hospitalité oblige. Faut-il donc nécessairement calculer l’empreinte carbone de ce déplacement et le mesurer à l’aune de ses responsabilités?