France: Olivier Faure réélu à la tête du PS après un vote très serré

«Jeudi 5 juin, à l’issue d’un scrutin serré, Olivier Faure a été réélu premier secrétaire du Parti socialiste», a annoncé le PS dans un communiqué, précisant que le résultat était «reconnu par tous».

Bien que les résultats de certaines fédérations soient encore attendus, ils ne pourront plus inverser le résultat du scrutin, a fait savoir le parti.

«Toutes mes félicitations à Olivier Faure, à ses soutiens», a d’ailleurs réagi sur X Nicolas Mayer-Rossignol, en remerciant les quelque 12.000 militants, «près de la moitié» des votants, souligne-t-il, l’ayant choisi.

Toutes mes félicitations à @faureolivier, à ses soutiens. Merci à ts les militants mobilisés ds ce Congrès et aux ~12000, près de la moitié du PS, qui ont voté pr moi.

Fidèle à mes valeurs je continuerai de porter une gauche populaire et républicaine, qui s’affirme par ses idées. pic.twitter.com/SEkoFPcIKA — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) June 6, 2025

Les résultats définitifs seront ratifiés lors du congrès prévu à Nancy (Meurthe-et-Moselle) du 13 au 15 juin.

«Merci aux militantes et militants qui me renouvellent leur confiance», a pour sa part écrit sur X Olivier Faure, après sa victoire serrée.

«Dès demain, nous poursuivrons le travail commencé en 2018 pour amplifier la dynamique, avec un Parti socialiste ancré au cœur de la gauche», a-t-il ajouté, en saluant son concurrent et ses soutiens.

Merci aux militantes et militants qui me renouvellent, ce soir, leur confiance🌹



Dès demain, nous poursuivrons le travail commencé en 2018 pour amplifier la dynamique, avec un Parti socialiste ancré au cœur de la gauche.



Il nous reste tant à construire ensemble pour ouvrir le… pic.twitter.com/6YeCHPux19 — Olivier Faure (@faureolivier) June 6, 2025

Deux ans après le congrès de Marseille, qui avait vu les deux mêmes candidats se disputer la victoire pendant plusieurs jours, sur fond d’accusations de fraudes, la nuit de jeudi à vendredi avait donné lieu à une nouvelle querelle de chiffres, donnant une nouvelle fois l’image d’un parti profondément divisé.

Le camp d’Olivier Faure avait rapidement revendiqué la victoire, mais celui de son concurrent évoquait un écart de voix trop serré pour que quiconque puisse revendiquer être en tête.

«Nous sommes au coude à coude, personne ne peut dire qui a gagné», avait ainsi affirmé la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, un peu avant 01h00 du matin, évoquant un écart «de moins de 150 voix».

💬 « L'avenir ne peut se construire sur le recul des droits sociaux.



En repoussant de force l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, vous avez méprisé les travailleurs aux métiers pénibles et aux carrières longues. »



– Sandrine Runelpic.twitter.com/NktxwHACwU — Députés Socialistes et apparentés (@socialistesAN) June 5, 2025

«Ce qu’a communiqué la direction n’a rien à voir avec la réalité», avait commenté de son côté l’ex-sénateur David Assouline.

«Le résultat final sera de toute façon très serré», avaient ajouté les partisans du maire de Rouen, y voyant «un désaveu» pour la direction sortante.

Olivier Faure était arrivé en tête du premier tour, le 27 mai, avec 42,21% des voix, devant le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol (40,38%), et Boris Vallaud, le chef des députés socialistes (17,41%), qui n’a pas pu se maintenir au second tour.

Lire aussi : Souveraineté du Maroc sur le Sahara: ne contestant pas la décision de la France, le PS divisé sur la démarche de Macron

De 17h00 à 22h00 jeudi, les quelque 40.000 adhérents du parti étaient appelés à trancher pour élire le numéro un du parti.

Olivier Faure partait légèrement favori dans ce duel.

Les deux hommes s’affrontent notamment sur leur stratégie pour la présidentielle.

Olivier Faure est partisan d’une large union de la gauche non mélenchoniste pour 2027, allant du leader de Place publique, Raphaël Glucksmann, à l’ex-député LFI François Ruffin, en vue d’une candidature commune.

Olivier Faure reconduit, le Parti #socialiste restera sous l’influence intellectuelle de cette gauche radicale qui se targue de combattre la droite et l’extrême droite alors qu’elle lui offre la victoire sur un plateau, estime Ève Szeftel, directrice de la rédaction de « Marianne… pic.twitter.com/O9YxCWx38F — Marianne (@MarianneleMag) June 4, 2025

Nicolas Mayer-Rossignol, qui a déploré jeudi sur franceinfo un PS victime d’«un affaiblissement et d’un rétrécissement», prône, lui, pour 2027, la construction d’«un grand parti» réunissant les socialistes et ceux qui gravitent autour, comme Raphaël Glucksmann ou Bernard Cazeneuve.

Boris Vallaud, en phase avec la ligne stratégique du premier secrétaire sortant, avait indiqué qu’il voterait pour lui à titre personnel mais n’a pas donné de consigne de vote à ses troupes, partagées entre les deux camps.

Et il a prévenu que son choix n’était pas «un chèque en blanc» pour Olivier Faure, à qui il reproche un manque de travail interne et la division du parti.

«Aucun regret»

Nicolas Mayer-Rossignol a rassemblé autour de lui une coalition d’anti-Faure – il récuse ce terme –, de la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, à la présidente d’Occitanie, Carole Delga, en passant par le député de l’Eure, Philippe Brun, et le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane.

Olivier Faure l’insubmersible se maintient à la tête du PS malgré les critiques



Au deuxième tour du Congrès du Parti socialiste ce jeudi soir, le Premier secrétaire sortant a sauvé sa tête de peu avec 50,9% des suffrages.



➡️ https://t.co/gAXKKUZlkz pic.twitter.com/H7Km1vQQdK — Le Parisien (@le_Parisien) June 6, 2025

Tous accusent Olivier Faure d’une gestion «clanique» du parti, et d’«ambiguïté» vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et de La France insoumise, même si le premier secrétaire sortant s’est détaché depuis plusieurs mois de celui avec qui il avait fait alliance en 2022 avec la Nupes et en 2024 avec le Nouveau Front populaire.

«Je n’ai aucun regret sur ce que nous avons fait», a répondu Olivier Faure, soulignant que lorsque le NFP est arrivé en tête des législatives anticipées en 2024, «Nicolas Mayer-Rossignol ne le considérait pas comme une ineptie».

Son rival lui reproche aussi de se servir du congrès comme d’un tremplin pour la présidentielle. «Ce congrès n’a pas vocation à désigner un candidat pour 2027», répond Olivier Faure. Même si certains de ses proches l’imaginent déjà candidat.