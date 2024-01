États-Unis: les images incroyables de la violente agression d’une juge en plein tribunal

Devant la cour de Jugson, mercredi 3 janvier, la juge Mary Kay Holthus s’apprête à délivrer son verdict à l’encontre d’un homme accusé de violences contre personnes et libéré en novembre dans l’attente de son procès. Le procureur a requis une peine d’emprisonnement à son encontre de 19 à 48 mois, mais l’avocat de la défense a demandé à ce que son client, Deobra Delone Redden, fasse l’objet d’un sursis probatoire, et non d’une incarcération, l’accusé souffrant de troubles psychiatriques et ayant été diagnostiqué schizophrène et bipolaire.

Lire aussi : États-Unis: reconnu coupable de l’homicide involontaire du Marocain Adil Dghoughi, Terry Turner écope de six mois de prison seulement

Mais ce jour-là, bien que l’accusé ait appelé la juge à lui donner une chance, expliquant avoir trouvé du travail, Mary Kay Holthus n’a pas été convaincue, au vu des deux sursis probatoires qui lui avaient déjà été accordés par le passé. En effet, l’homme de 30 ans a déjà été condamné trois fois pour des faits de violences contre des personnes, dont un cas de violence conjugale et une agression contre un policier au moment d’une arrestation. «Je pense qu’il est temps qu’il goûte à autre chose parce que je ne peux pas supporter cette histoire. En accord avec la législation de l’État du Nevada, cette cour... », commence alors la juge.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Dramatic courtroom video shows a convicted felon attacking the presiding judge during a sentencing hearing in Las Vegas pic.twitter.com/gsYYWAguBo — Reuters (@Reuters) January 4, 2024

Alors que celle-ci énonce son verdict, elle est interrompue par les cris de l’accusé qui, contre toute attente, saute par-dessus le banc de la juge, se jette sur elle et la fait tomber de son fauteuil. Des hommes en uniforme, parmi lesquels le marshal, ainsi que le greffier, courent à son secours et tentent de ceinturer l’homme qui assène des coups à la magistrate ainsi qu’aux hommes qui essaient de le contenir. Il leur faudra plusieurs dizaines de secondes pour parvenir à le plaquer au sol.

Selon le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, la juge a été légèrement blessée à l’issue de l’attaque de mercredi, de même qu’un marshal présent.