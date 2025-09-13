États-Unis: l’assassin présumé de Charlie Kirk arrêté

Charlie Kirk, fondateur et président de Turning Point USA, s'adresse à la foule lors d'un rassemblement avec le sénateur américain et candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, lors d'un meeting de campagne au Centre des événements de l'Université chrétienne d'Arizona à Glendale, en Arizona, le 31 juillet 2024. AFP or licensors

L’arrestation a été annoncée vendredi matin par Donald Trump et confirmée par les autorités lors d’une conférence de presse à Orem, la ville de l’Utah où Charlie Kirk, 31 ans, a été tué d’une balle dans le cou mercredi lors d’un débat public sur un campus universitaire.

«On l’a eu», a lancé le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox, identifiant le suspect comme étant Tyler Robinson.

Ce jeune homme de 22 ans vivait à Saint George, une ville à quatre heures de route au sud, entourée des canyons rouges de l’ouest américain.

Dans le lotissement, où il habitait, les voisins le connaissaient à peine: ils étaient plus familiers avec sa voiture que son visage.

«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre qui montait et descendait de sa voiture serait capable de commettre un acte aussi odieux?», a confié à l’AFP Heather McKnight, une ex-voisine qui avait récemment déménagé.

«Il était toujours distant, il ne disait jamais bonjour, il ne voulait pas parler ni nouer de bonnes relations de voisinage», a-t-elle ajouté.

Il a été arrêté jeudi soir, après 33 heures de traque, chez ses parents dans la ville voisine de Washington. Sur place, les voisins se souviennent d’un adolescent brillant.

«J’ai toujours pensé qu’il deviendrait un jour homme d’affaires ou PDG, plutôt que ce que j’apprends sur lui aujourd’hui», a raconté Jaida Funk, une jeune femme de 22 ans qui l’a côtoyé à l’école primaire et au collège entre ses 5 et 16 ans. «C’est vraiment inattendu.»

«Cri de guerre»

Vendredi soir, Erika Kirk a rendu hommage à son mari mort en «martyr», visiblement bouleversée, debout à côté de la chaise depuis laquelle il animait son podcast très écouté.

«Ceux qui font le mal et sont responsables de l’assassinat de mon mari n’ont aucune idée de ce qu’ils ont fait. (...) Vous n’avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher dans ce pays tout entier, dans ce monde. (...) Les larmes de cette veuve vont résonner dans le monde entier comme un cri de guerre», a-t-elle lancé, en multipliant les références religieuses.

Donald Trump avait expliqué sur la chaîne Fox News que «quelqu’un de très proche» du tueur présumé «l’avait dénoncé», ajoutant que le père du suspect lui-même ainsi qu’un responsable religieux avaient joué un rôle.

Selon le gouverneur de l’Utah, un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté une connaissance qui a démarché un membre des forces de l’ordre, pour dire que Robinson «s’était confié à eux ou avait laissé entendre qu’il était l’auteur du tir».

Les autorités n’ont pas encore avancé de mobile.

Mais des messages, parfois confus, ont été écrits sur des munitions retrouvées près de la scène de crime, comme «Eh fasciste! Attrape ça!» ou «Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao», du nom de la célèbre chanson antifasciste italienne.

Climat de violence politique

La dépouille de Charlie Kirk a été transportée jeudi dans l’avion du vice-président JD Vance vers Phoenix, dans l’Arizona, le siège de son association Turning point USA qu’il avait cofondée en 2012, à l’âge de 18 ans, devenue en une décennie le plus important groupe de jeunes conservateurs aux États-Unis.

Père de deux enfants, originaire de la banlieue de Chicago, chrétien et défenseur du port d’armes à feu, M. Kirk avait abandonné ses études très tôt pour se consacrer au militantisme.

Donald Trump, qui a prévu d’assister à ses funérailles, avait dès le jour du drame mis en cause la responsabilité de la «gauche radicale» avant d’appeler à la retenue.

Vendredi sur Fox News, le président américain, lui-même visé par deux tentatives d’assassinat l’an dernier, a de nouveau attaqué les «extrémistes» de gauche et ses cibles de prédilection, dont l’ancien président Joe Biden et le milliardaire George Soros.

Les États-Unis, un pays où il y a plus d’armes à feu en circulation que d’habitants, ont connu une recrudescence de la violence politique ces dernières années.

Cette année déjà, Melissa Hortman, élue locale démocrate du Minnesota, et son époux ont été tués, et un autre élu local a été grièvement blessé.