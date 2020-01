Etats-Unis-Iran: la hausse du cours de l’or va profiter aux producteurs africains

L’or a une fois de plus montré qu’il est une véritable valeur refuge. La crainte d’une escalade entre les Etats-Unis et l’Iran a poussé de nombreux investisseurs à se réfugier sur le métal jaune dont le cours a atteint son plus haut niveau depuis avril 2013. Une aubaine pour quelques pays africains.

Par Moussa Diop