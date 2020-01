© Copyright : DR

Un total de 1.033 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints depuis 2003 jusqu'à fin 2019 en Espagne, selon des chiffres de la Délégation du gouvernement espagnol pour la violence de genre, relayés jeudi par les médias.

Ainsi, une moyenne d'environ 61 femmes ont perdu leur vie chaque année depuis 2003 du fait de la violence au sein du couple, précise la même source, relevant que l'année 2008 a enregistré le nombre de victimes le plus important, qui correspondait à quelque 76 femmes, suivie de 2010 avec 73 victimes et de 2015 avec 60 cas.

En 2019, au moins 55 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints, dont seulement 11 victimes (20%) avaient porté plainte contre leurs agresseurs.

Toujours selon les chiffres officiels, 40% des femmes qui ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints en 2019 étaient âgés de 41 à 50 ans, et 60% étaient de nationalité espagnole.

Par région, l'Andalousie arrive en tête avec 13 victimes en 2019, suivie de la Catalogne (9), les îles Canaries (8), la Communauté valencienne (7), la Communauté de Madrid (7), Castille et León et Galice (3) et de la Cantabrie (2).

Depuis 2003, environ 34 mineurs ont été tués dans le cadre de violences conjugales, fait savoir la même source, notant que le nombre d'enfants victimes de violences dans le couple en 2019 a atteint au moins trois personnes.

Selon les médias, la réforme du Code civil pour renforcer la protection des enfants en danger ou en risque de l'être dans le cas où le parent est un agresseur figure parmi les mesures prioritaires envisagées par le ministère espagnol de la Présidence, des relations avec les Cortes et de l’égalité pour la prochaine législature.

La Délégation du gouvernement pour la violence de genre procède, depuis octobre 2018, à la collecte de statistiques sur "toutes les formes de violence à l'égard des femmes" en Espagne, en vue d'établir une base de données dans ce domaine.