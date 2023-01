Egypte: 85 milliards de dollars d’investissements pour la production d’hydrogène vert et de ses dérivés

En 2022, l’Egypte a signé 9 accords-cadres pour des projets de production d’hydrogène vert et de ses dérivés à partir des énergies éolienne et solaire. Les investissements attendus sont colossaux et devraient permettre l’injection de 47.000 MW de nouvelles capacités.

Par Karim Zeidane