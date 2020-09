Du Sénégal au Soudan, 200 morts dans les inondations

À Niamey, le niveau du fleuve Niger est encore monté de plusieurs centimètres après de fortes pluies tombées mercredi.

© Copyright : AFP

Les inondations, provoquées par des pluies diluviennes, ont déjà fait plus de 200 morts et affectées plus d'un million de personnes du Sénégal au Soudan, selon des bilans officiels.