Diapo-Vidéo. Inondations au Cameroun: des centaines de sans-abri et d’importants dégâts matériels à Douala

Inondations dans la ville de Douala, au Cameroun.

© Copyright : DR

La montée des eaux a été notamment provoquée par la forte pluviométrie enregistrée et la sortie des rivières et du fleuve Wouri, l’un des plus importants du pays, de leurs lits. Les autorités locales annoncent des mesures urgentes en matière d’entretien des drains, régulièrement bouchés.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem