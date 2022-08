Dérapage à la télé ivoirienne: «les femmes mauritaniennes ont plusieurs maris à la fois»

© Copyright : Le360/ Amadou Seck.

Sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne, Jean François Yoman, coach matrimonial, a qualifié la polyandrie de pratique sociale, autorisée et courante chez les femmes mauritaniennes. Ces propos ont provoqué colère et indignation dans le pays mis en cause, la Mauritanie.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck