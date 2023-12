De quoi j’me mêle, Emmanuel?

C’est quand même incroyable. Le voilà qui refait la même bourde.

On pointait ici même, il y a quelques semaines, l’amateurisme d’Emmanuel Macron, président par hasard de la République française, lorsqu’il eut l’idée saugrenue de proposer aux pays du Proche-Orient de former une coalition pour détruire le Hamas.

Il n’avait pas compris plusieurs choses. D’abord, le Hamas est un parti politique, enregistré le plus légalement du monde en Palestine et qui a triomphé aux élections législatives de 2007. Il défend des idées, il a un programme; on peut ne pas être d’accord (c’est mon cas) mais on n’annihile pas un parti pour ses idées. Le Hamas dispose d’une milice armée, les brigades Izzedine al-Qassam, et ce sont ces miliciens qui ont attaqué Israël le 7 octobre. Les combattre, les mettre hors d’état de nuire, cela peut constituer un objectif militaire légitime. Très bien. Mais élargir cette annihilation à un parti politique, à des idées, voire à toute une population –un député israélien d’extrême droite a proposé de lâcher une bombe atomique sur Gaza–, c’est absurde, c’est idiot, c’est immoral. C’est macronien?

Si on n’est pas d’accord avec les idées ou le programme du Rassemblement national ou des Insoumis de Mélenchon, est-ce une raison pour exterminer tous leurs militants, et dans la foulée, tant qu’on y est, tous les Français?

Le voilà qui refait la même bourde. Il vient d’organiser une réunion à Paris pour «lutter contre le Hamas» –à bonne distance, à vrai dire. Bien entendu, aucun pays arabe n’a répondu à l’appel, exactement pour les raisons que nous donnions naguère. Au-delà des divergences stratégiques ou religieuses qu’ils peuvent avoir avec cette branche locale des Frères musulmans, au-delà de l’appréciation qu’ils peuvent avoir des événements du 7 octobre, tous les Arabes –tout le Sud global, en fait– considèrent que le Hamas est une fraction du peuple palestinien en lutte contre l’occupation, le blocus, la répression, la colonisation; et tous considèrent que cette lutte est légitime. Il serait donc absurde et contradictoire, pour un pays arabe, de déclarer la guerre au Hamas. Et Macron n’a toujours pas compris ça? Le dernier stagiaire au Quai d’Orsay, voire le planton, voire la plante verte sur le perron, tous peuvent le comprendre mais pas le président?

Une question se pose: pourquoi fait-il ça?

Soyons charitables. Il a peut-être un plan. Il pense sans doute que prendre la tête d’une coalition anti-Hamas lui vaudra la reconnaissance des Israéliens et lui permettra, après la guerre, d’utiliser cette reconnaissance, ce crédit, pour influer sur le cours des évènements, sur la résolution du conflit israélo-palestinien, sur la mise en œuvre de la solution à deux États, etc.

Quelle illusion! Quelle sottise! Quiconque connaît un peu l’histoire d’Israël sait que ses dirigeants, depuis 1948, n’ont jamais tenu compte de qui que ce soit, de quelque pays que ce soit, sauf des États-Unis. Ni De Gaulle, ni Brejnev, ni Willy Brandt, ni Mitterrand, ni la mère Thatcher, ni Olof Palme –tous des personnages d’un peu plus d’épaisseur que Manu– n’ont jamais réussi à faire bouger d’un iota les Israéliens. Pour eux, il n’y a qu’eux et Washington. Point.

Alors, que gagne Macron dans cette affaire, dans son combat douteux contre le Hamas, avec ses moulinets de matamore?

Rien. Absolument rien. Sinon qu’il perd les quelques amis qu’il comptait encore dans le monde arabe.

Il est vrai qu’il est coutumier du fait.

N’est-ce pas lui qui a réalisé l’exploit inouï, et qu’on croyait, à vrai dire, impossible, de faire perdre à son pays l’amitié du pays maghrébin et arabe le plus stable et le mieux disposé envers la France, le Maroc?