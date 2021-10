De l'Algérie à l'Espagne, les "harraga" prêts à mourir en mer pour ne pas rester au pays

C'est une Méditerranée calme et lisse qu'une cinquantaine de bateaux fendent ce dimanche d'octobre, chargés de "harraga", ces Algériens de plus en plus nombreux à rejoindre l'Espagne au péril de leur vie pour fuir le désespoir.