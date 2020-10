Covid-19: un cas de réinfection aux États-Unis, le cinquième dans le monde, selon une étude

Prélèvement pour un test du Covid-19 à Los Angeles, le 29 septembre 2020.

Un Américain a attrapé deux fois le Covid-19 à un mois et demi d'intervalle et la deuxième infection était plus sévère que la première, selon une étude parue mardi qui détaille ce cas de réinfection, l'un des cinq recensés jusque-là dans le monde.