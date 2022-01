Côte d'Ivoire: rénové, le Zoo national d’Abidjan attire plus de visiteurs

Complètement métamorphosé à la suite d'une rénovation de 530 millions de fcfa initiée par le ministère des Eaux et forêts, le Zoo national d’Abidjan est devenu plus attractif. Avec ces 350 espèces d'animaux, il attire un public de plus en plus nombreux.