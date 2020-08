Côte d'Ivoire. Présidentielle: au moins 4 morts lors des heurts entre opposants et forces de l'ordre

Heurts à Abidjan lors de manifestations contre le 3e mandat de Ouattara.

© Copyright : DR

Manifestations, barricades, pneus brûlés: des heurts ont eu lieu jeudi 13 août à Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire entre forces de l'ordre et manifestants qui contestent la candidature à un 3e mandat du président Ouattara. La situation se tend de plus en plus à l'approche du scrutin.