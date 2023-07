Côte d’Ivoire: les jeunes entrepreneurs pris dans la spirale infernale du manque de financement et des arnaques

Ils sont nombreux, les jeunes ivoiriens en quête perpétuelle d’emploi. Certains essaient de trouver leur voie en se lançant dans l’entrepreneuriat. Cependant, accéder au financement n’est pas chose aisée et c’est le début d’un spirale infernale. Ces jeunes sans-emploi n’ont pas accès aux crédits bancaires qui pourraient les aider à créer leur propre affaire et se retrouvent livrés à eux-mêmes.

«Je suis titulaire d’un baccalauréat série A, obtenu en 2020. Etant dans l’incapacité de continuer les études, j’ai décidé d’entreprendre en ouvrant un petit commerce, mais depuis lors il m’est difficile de décoller véritablement faute de moyens financiers. Je suis donc obligé de me contenter de mon tablier (petite boutique, ndlr) pour me faire un peu plus d’argent afin de pouvoir me lancer dans une meilleure activité qui me permettra d’assurer les charges mensuelles et familiales», témoigne, amère, le jeune entrepreneur, Kipré Thierry.

A cela s’ajoute la rapacité de certains individus indélicats qui leur promettent monts et merveilles. Plusieurs de ces jeunes se font gruger par ces personnes qui leur soutirent de l’argent en leur promettant un meilleur traitement de leurs dossiers de demandes de financement.

«J’en ai été victime de telles pratiques. Une entreprise fictive s’est fait passer pour une entreprise de l’international Samuel E’to. Elle promettait soutenir les jeunes ivoiriens qui ont un projet entrepreneurial et qui avaient besoin de financement. C’est ainsi que j’ai soumis mon dossier pour lequel ils m’ont croqué 35.000 FCFA», déplore, Houphouët Evrard, coiffeur.

Pourtant, à l’entame de 2023, le président de la République avait décrété l’année 2023 «Année de la Jeunesse». A ce titre plusieurs actions ont été engagées par le gouvernement à travers le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique.

Le gouvernement a mis en place un fonds d’appui financier destiné à financer les activités génératrices de revenus au profit de jeunes en situation précaire et désireux de se prendre en charge par l’auto emploi, «un milliard par jour pour la jeunesse», a déclaré le chef de l’Etat. Assertion qui a d’ailleurs été à l’origine de biens de polémiques parmi les Ivoiriens.

Ce projet s’insère dans le cadre du plan stratégique et de la politique gouvernementale qui consiste à doter les jeunes de financement et à les accompagner dans la création d’entreprises durables. Ce plan a pour objectif de contribuer à la réduction du chômage des jeunes en Côte d’Ivoire par le financement de micro-entreprises créées et gérées par les jeunes eux-mêmes.

Au demeurant, les jeunes sans emploi sont une véritable menace pour la paix et la sécurité. Cette situation appelle des mesures urgentes pour répondre à la nécessité de doter les jeunes de moyens leur permettant de valoriser leur potentiel entrepreneurial par la création et la gestion de micro-entreprises.