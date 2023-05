Côte d’Ivoire: La Grande Dictée, une initiative pour corriger les mauvaises habitudes d’écriture

Exercice parfait pour améliorer sa grammaire, sa conjugaison, son vocabulaire et son orthographe, la dictée permet d’enrichir le quotient intellectuel, selon l’initiatrice de cette activité éducative. «L’enjeu de cette activité éducative est de montrer aux uns et aux autres la nécessité de s’intéresser à l’écrit et aux livres et d’insister sur le fait d’écrire mieux en français et de ne plus massacrer l’orthographe. Il s’agit également de susciter auprès du public le goût de la lecture et de la culture littéraire. Cela demande, par ricochet, à tous les intéressés d’aller relire les textes de nos auteurs ivoiriens et africains qui ont fait et qui font encore la fierté des belles lettres africaines», a expliqué Isabelle Kassi Fofana, présidente de Akwaba culture.

C’est à juste titre que le texte de La Grande Dictée de la commune de Yopougon a été tiré du roman La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr qui a remporté le Prix Goncourt 2021.

C’est un concours qui réunit les passionnés de littérature, d’écriture et de dictée. C’est un concours d’utilité publique qui vient réconcilier les Ivoiriens avec les mots et les encourager à être plus attentifs à leur orthographe. Cette activité ravit les participants, pour qui La Grande Dictée est une aubaine pour réévaluer leur niveau de la pratique de la langue française et renouer avec la dictée qui avait été suspendue des matières de l’enseignement primaire en Côte d’Ivoire.

«C’est une très bonne initiative. La dictée permet de lutter contre l’oubli et favorise la rédemption de nouveaux mots et renouvelle ou fortifie l’intellect. C’est un exercice ludique, il nous permet de tester notre niveau, également c’est un moyen permettant de s’exercer à la langue française», déclarent les candidats.

Amorcée timidement en 2019 avec moins d’une centaine de participations, La Grande Dictée gagne de plus en plus l’adhésion des populations. A la 4ème édition qui a cours cette année 2023, plus de 3.000 candidats issus de divers domaines d’activités et niveaux scolaires ont été enregistrés par les organisateurs. «Nous mettons tout en œuvre pour faire de ce concours un événement incontournable dans le domaine de la culture et de l’éducation», a indiqué Isabelle Kassi Fofana.

Pour la distinction des lauréats, les candidats ont été évalués sur une dictée normale et une autre subsidiaire. Après la présélection de la commune de Yopougon, le cap est mis sur les communes restantes de la capitale économique ivoirienne. Au terme des compétitions, un vainqueur national sera retenu. Il recevra plusieurs, lots dont la somme d’un million de FCFA et un billet d’avion tous frais payés.