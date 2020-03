Coronavirus. Sénégal: ni les touristes ni les Sénégalais de l'extérieur ne sont les bienvenus

Au Sénégal, on est loin de la période oùles touristes avaient encore la cote et où les émigrés qui viennent en vacances, véritable poule aux œufs d'or, étaient accueillis en rois. La méfiance est partout et la Teranga semble avoir pris congé, en attendant que le coronavirus se calme.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé