CAN 2021: pour les Panthères gabonaises, les Lions de l'Atlas sont les adversaires à abattre

La CAN débute ce 9 janvier 2022 au Cameroun. Dans le groupe C, figurent les Comores, le Gabon, le Ghana et le Maroc. Pour les Gabonais, ce sont les Lions de l'Atlas qui risquent d'être les adversaires les plus coriaces.