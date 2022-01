CAN 2021: les supporters des Lions indomptables gonflés à bloc

© Copyright : Le360/ Jean-Paul Mbia.

Avec cinq trophées de Coupe d'Afrique des Nations à son actif et une compétition qui se joue à domicile, les Camerounais sont plus que jamais favoris pour remporter cette édition 2021. Les supporters des Lions indomptables sont formels: ils seront les vainqueurs de la CAN.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Mar bassine