CAN 2021: contre le Zimbabwe, les supporters des lions du Sénégal ont eu chaud

Pour leur première sortie en coupe d’Afrique cette année, les Lions du Sénégal ont été amputés de la plupart de leurs joueurs cadres, certains du fait de blessures comme Ismaëla Sarr et Krepin Diatta et d’autres pour cause de Covid-19. Du coup, ils ont joué avec prudence.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé