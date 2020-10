Cameroun: le gouvernement lance l’«Opération zéro accident» sur les routes

Les routes camerounaises sont parmi les plus meurtrières d’Afrique.

© Copyright : DR

Cette campagne spéciale de sensibilisation, de prévention et de contrôle routier, lancée le lundi 5 octobre, vise à réduire le nombre d’accidents de la circulation pendant la rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année, deux périodes considérées comme les plus accidentogènes dans le pays.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem