Cameroun. Fraude au baccalauréat: plusieurs épreuves reprogrammées

Triche à l'examen du baccalauréat.

Vendredi, la ministre des Enseignements secondaires a annoncé la reprogrammation des épreuves de physique, des sciences de la vie et de la terre et de chimie pour les sections scientifiques et technologiques. Des candidats étaient en possession des sujets avant le début de l’examen.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem