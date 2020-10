Cameroun. Coronavirus: feu vert pour la reprise des activités sportives

Dans une circulaire datée du 1er octobre 2020, le ministre des Sports et de l’éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, autorise la reprise des activités physiques et sportives dans le pays. Cependant, les événements à caractère sportif ne devront pas regrouper plus de 200 personnes.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem