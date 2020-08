Cameroun. Coronavirus: comment les parents occupent les enfants pendant les vacances

Avec l’interdiction des cours de vacances, de nombreux enfants et adolescents sont contraints de rester à la maison. A cause de la pandémie du Covid-19, les parents doivent s’organiser et chacun y va de son astuce.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem